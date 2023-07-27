С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Россия за последние два года увеличила в 2,6 раза экспорт нефти, нефтепродуктов и СПГ в страны Африки, сообщил президент страны Владимир Путин. Глава Минэнерго назвал ожидаемый объем поставок нефти в Африку в 2023 году

"За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия — Африка".

"В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки", — добавил российский лидер.

По его данным, общая мощность прорабатываемых сегодня электроэнергетических проектов составляет порядка 3,7 гигаватта.

"Широкий спектр услуг африканским партнерам предлагает наша компания "Русгидро": от проектирования и поставок оборудования до модернизации и строительства новых объектов генерации под ключ. "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Зарубежнефть" — это наши компании, которые занимаются освоением нефтегазовых месторождений в Алжире, Египте, Камеруне, Нигерии, Республике Конго", — сказал Путин.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.