МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем, инвесторы оценивают финансовую отчетность нефтегазовых компаний за полугодие, свидетельствуют данные торгов. Правительство рассмотрит предложение повысить экспортную пошлину на нефть

По состоянию на 14.17 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,35%, до 83,5 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 79,89 доллара.

Выпустившие в пятницу финансовые отчеты нефтегазовые гиганты, такие как ExxonMobil, Chevron (США), OMV (Австрия), Engie (Франция) и Eni (Италия), отчитались о падении чистой прибыли по итогам полугодия. У Eni и OMV прибыли сократились 2,8 и 1,7 раза соответственно, а Engie зафиксировала чистый убыток в размере 847 миллионов евро после прибыли в 5,012 миллиарда евро в прошлом году.

Нефтяной рынок продолжает реагировать и на итоги заседаний мировых центробанков. Вслед за Федеральной резервной системой (ФРС) США, ожидаемо повысившей учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, в середине недели, Европейский центральный банк в четверг принял аналогичное решение, подняв ставку до 4,25% годовых, повторив таким образом ее исторический максимум. Главы обоих регуляторов заявили, что при необходимости ставки могут быть повышены вновь.