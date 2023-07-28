Нефть дешевеет в пятницу днем на публикации финотчетности нефтегазовых компаний
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем, инвесторы оценивают финансовую отчетность нефтегазовых компаний за полугодие, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.17 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,35%, до 83,5 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 79,89 доллара.
Выпустившие в пятницу финансовые отчеты нефтегазовые гиганты, такие как ExxonMobil, Chevron (США), OMV (Австрия), Engie (Франция) и Eni (Италия), отчитались о падении чистой прибыли по итогам полугодия. У Eni и OMV прибыли сократились 2,8 и 1,7 раза соответственно, а Engie зафиксировала чистый убыток в размере 847 миллионов евро после прибыли в 5,012 миллиарда евро в прошлом году.
Нефтяной рынок продолжает реагировать и на итоги заседаний мировых центробанков. Вслед за Федеральной резервной системой (ФРС) США, ожидаемо повысившей учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, в середине недели, Европейский центральный банк в четверг принял аналогичное решение, подняв ставку до 4,25% годовых, повторив таким образом ее исторический максимум. Главы обоих регуляторов заявили, что при необходимости ставки могут быть повышены вновь.
https://1prime.ru/oil/20230728/841219611.html