МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Иран увеличил поставки нефти в Китай в три раза за период 2020-2023 годов, несмотря на санкции, действие которых возобновилось после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает агентство Tasnim со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

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"Экспорт нефти Ирана в Китай увеличился за последние 3 года (2020-2023 года — ред.) в три раза, с 324 000 баррелей в день до примерно одного миллиона баррелей в день", — говорится в сообщении.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.