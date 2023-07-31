МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы запретил нефтяной компании "Дулисьма", подконтрольной основному владельцу рухнувшего в 2018 году банка "Югра" Алексею Хотину, подавать "Транснефти" заявки на транспортировку нефти, а "Транснефти" — принимать эти заявки без письменного согласия временного управляющего "Дулисьмы". Саудиты готовят сюрприз: нефть польется обратно

Как следует из опубликованного определения, суд удовлетворил соответствующее ходатайство временного управляющего Александра Золотухина о принятии обеспечительных мер в деле о банкротстве "Дулисьмы".

Золотухин сообщил суду, что руководители нефтяной компании не исполняют определение суда, которым их обязали представить ему перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

Временный управляющий сообщил также, что на расчетные счета "Дулисьмы" не поступает выручка от реализации нефти. Так, по данным "Транснефти", за 2022 год в трубопроводную систему было отгружено нефти почти на 16 миллиардов рублей, но на счетах этих денег не оказалось. "Образуется задолженность по текущим платежам перед бюджетом, что влечет прямые убытки для должника и кредиторов", — говорится в определении суда. Причем такая же ситуация сохраняется и в 2023 году.

Арбитражный суд Москвы ввел в "Дулисьме" наблюдение в сентябре по заявлению ФНС из-за долга в размере более 13,2 миллиарда рублей, утвердив временным управляющим Золотухина. Девятый арбитражный апелляционный суд в марте решил рассмотреть заявление ФНС заново по правилам первой инстанции. По мнению апелляции, нижестоящий суд утвердил временного управляющего "без учета заявленных уполномоченным органом дополнительных требований" к арбитражному управляющему.

Рассмотрение дела в апелляции в мае было приостановлено до вступления в силу решения Замоскворецкого райсуда о взыскании с Хотина как бенефициара группы "Русь-Ойл" около 192,2 миллиарда рублей "с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл". В число этих компаний входит и "Дулисьма".

Семья бизнесменов Хотиных купила "Дулисьму" в 2012 году примерно за 3 миллиарда рублей у Сбербанка, которому она досталась за долги. "Дулисьме" принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Хотин в рамках уголовных дел находится под домашним арестом.