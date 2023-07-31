СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — ПРАЙМ. Экономическая политика в стране должна способствовать росту собственной нефтепереработки, предложению бензина и дизельного топлива на бирже и как результат снижения цен на топливо на внутреннем рынке, заявил РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Правительство рассмотрит предложение повысить экспортную пошлину на нефть

"Государство налоговым маневром дотировало более низкую цену на внутреннем рынке и делало так, чтобы экспортерам было выгодно не только продавать сырую нефть за рубеж, но и перерабатывать здесь и продавать нефтепродукты здесь. Сейчас же государство сокращает размер субсидий – если говорить простым языком, которые получали нефтепереработчики, и все это сказывается на ценах. Государство собирает налоги, но часть этих налогов не возвращает нефтепереработчикам. Рост цен на нефть и падение рубля также увеличивают эти цены", — сказал Лосев.

По мнению эксперта, кроме фискальных мер, направленных на помощь нефтепереработчикам, для снижения цен необходима программа, направленная на увеличение переработки нефти внутри страны.

"Необходимо снизить акцизы, против чего явно будет возражать минфин, Но вот что сделать действительно необходимо – чтобы большее количество нефти оставалось в стране на переработку, нефтепродуктов на рынке, чтобы было больше предложение. На бирже цена растет по законам рынка, цена там растет из-за уменьшения предложения (нефтепродуктов). Политика должна быть двойная, нужно сделать так, чтобы нефтяные компании оставляли больше нефтепродуктов в стране и зарабатывали здесь", — сказал Лосев.

Совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго РФ о повышении с сентября норматива продаж топлива через биржу на 1 процентный пункт подписан, находится на регистрации в Минюсте, сообщил ранее министр энергетики Николай Шульгинов. Ранее в июле ФАС России направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж бензина до 13%, а дизеля — до 9,5%. Сейчас нормативы составляют 12% и 8,5% соответственно.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны.