МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту после снижения утром, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,77%, до 85,06 доллара за баррель, сентябрьских — на 0,66%, до 85,55 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 0,94%, до 81,34 доллара.

Утром нефть дешевела примерно на 0,5%. А ранее в пятницу стоимость Brent с поставкой в сентябре впервые с 19 апреля превысила 85 долларов.

Нефть дорожает третью торговую сессию подряд, кроме того, июль может оказаться для "черного золота" лучшим по этому показателю месяцем с января прошлого года. Так, с начала месяца стоимость Brent подскакивает более чем на 14%, WTI – на 15%.

В пятницу трейдеры будут оценивать итоги заседания ОПЕК+. Также определенное влияние на котировки нефти может оказать статистики рынка труда в США – ожидается, что безработица осталась на уровне июня в 3,6%, а а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.