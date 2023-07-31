МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Увеличение темпов бурения российскими нефтяными компаниями связано в том числе с истощением действующих скважин — нефтяники вынуждены бурить больше, чтобы поддерживать добычу на текущем уровне; также свой вклад вносят рост горизонтального бурения и довыполнение работ с прошлого года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Аналитик назвал последствие развития нефтепереработки в России

Ранее в понедельник агентство Блумберг сообщило, что российские нефтяные компании за первое полугодие пробурили 14,7 тысячи километров эксплуатационных скважин, что на 6,6% больше, чем планировалось, и на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Эксперты агентства отметили, что, с учетом рекордных показателей прошлого года, ожидают нового максимума и в 2023 году. Издание подчеркнуло, что компании в России устанавливают рекордные темпы бурения, несмотря на добровольные сокращения добычи нефти.

"Бурение нужно не только для наращивания добычи, но и просто для поддержания ее "на полке". Ускорение бурения может быть связано с истощением действующих скважин", — прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

С ним согласен и партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Он объяснил, что из-за ухудшения условий добычи компании вынуждены бурить больше, чтобы поддерживать добычу на текущем уровне. Также, по его словам, основной вклад в рост бурения вносит увеличение объемов проходки горизонтального бурения, которое дает возможность без строительства новой скважины "дотянуться" до оставшихся невовлеченных пластов на зрелых месторождениях.

Кроме того, добавил Касаткин, в прошлом году многие компании не смогли реализовать программы по освоению месторождений из-за дефицита мощностей, связанного с неопределенностями в экономике. В первой половине текущего года они довыполняли работы. Саудиты готовят сюрприз: нефть польется обратно

ДОБРОВОЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Россия с марта добровольно сокращает добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от уровня февраля. Также, как объявил вице-премьер РФ Александр Новак в начале июля, в августе страна сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По словам заместителя главы правительства, в рамках этих ограничений компании будут решать сами, снижать ли им добычу нефти, чтобы обеспечить это сокращение поставок.

Касаткин поделился прогнозом, что добровольное сокращение добычи нефти начнет сказываться на бурении во втором полугодии. Пока же компании готовятся к тому, что Китай "разгонит" потребление, а совокупный спрос на нефть превысит показатели 2022 года, что позволит потом отказаться от ограничений, пояснил он.

Также, по мнению эксперта, сокращение добычи, вероятно, коснется низкорентабельных активов, а разработка рентабельных запасов, вероятно, продолжится теми же темпами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

Отвечая на вопрос, мог ли уход иностранных нефтесервисных компаний стать причиной роста темпов бурения из-за менее технологичного оборудования, Касаткин подчеркнул: "Качество технологий тут точно ни при чем, в настоящий момент и в среднесрочной перспективе беспокоиться за технологическую оснащенность не приходится". Нефть вряд ли превысит 90 долларов за баррель, считает аналитик

При этом он считает, что в долгосрочной перспективе российским компаниям нужно системно инвестировать в это направление, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами в области техники и технологий.

Галактионов же, наоборот, выделяет более слабую техническую оснащенность как одну из возможных причин роста темпов бурения.

"Может иметь место санкционный эффект, когда на отдельных участках для бурения скважин используется менее продуктивное отечественное оборудование, требующее больше времени для достижения результата", — сказал он.