МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются и могут завершить месяц ростом более чем на 13%, что станет максимальным результатом за полтора года, свидетельствуют данные торгов. 

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По состоянию на 18.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,03%, до 85,28 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,22%, до 81,56 доллара.

Таким образом за весь месяц нефть Brent может подорожать на 13,3%, что станет самым сильным ростом с февраля 2022 года, а нефть WTI — на 14,8%, последний раз такой рост наблюдался в январе 2022 года.

Нефтяные цены стремятся закрыть ростом второй месяц подряд, с начала лета котировки могут вырасти для обеих марок на 16,4% и 18,6% соответственно.

"Рынок отказался от пессимизма в отношении роста", — приводит агентство Блумберг слова аналитиков Goldman Sachs Group Inc.