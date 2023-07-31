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Нефть может завершить месяц ростом более чем на 13%
Нефть
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Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются и могут завершить месяц ростом более чем на 13%, что станет максимальным результатом за полтора года, свидетельствуют... ПРАЙМ, 31.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются и могут завершить месяц ростом более чем на 13%, что станет максимальным результатом за полтора года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,03%, до 85,28 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,22%, до 81,56 доллара.
Таким образом за весь месяц нефть Brent может подорожать на 13,3%, что станет самым сильным ростом с февраля 2022 года, а нефть WTI — на 14,8%, последний раз такой рост наблюдался в январе 2022 года.
Нефтяные цены стремятся закрыть ростом второй месяц подряд, с начала лета котировки могут вырасти для обеих марок на 16,4% и 18,6% соответственно.
"Рынок отказался от пессимизма в отношении роста", — приводит агентство Блумберг слова аналитиков Goldman Sachs Group Inc.