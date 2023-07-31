МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются и могут завершить месяц ростом более чем на 13%, что станет максимальным результатом за полтора года, свидетельствуют данные торгов. Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина

По состоянию на 18.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,03%, до 85,28 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,22%, до 81,56 доллара.

Таким образом за весь месяц нефть Brent может подорожать на 13,3%, что станет самым сильным ростом с февраля 2022 года, а нефть WTI — на 14,8%, последний раз такой рост наблюдался в январе 2022 года.

Нефтяные цены стремятся закрыть ростом второй месяц подряд, с начала лета котировки могут вырасти для обеих марок на 16,4% и 18,6% соответственно.

"Рынок отказался от пессимизма в отношении роста", — приводит агентство Блумберг слова аналитиков Goldman Sachs Group Inc.