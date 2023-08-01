МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Тариф на транзит нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" с 1 августа повышен на 23,5%, до 21 евро за тонну, следует из данных, опубликованных на сайте "Транснефти". В "Казтрансойле" назвали объем транзита нефти в Германию через Россию

Как указано в материалах компании, с 1 августа действуют следующие тарифы за услуги по транспортировке нефти по территории Украины по договору с "Укртранснафтой": в направлении Будковце (Словакия) — 21 евро за тонну, в направлении Фенешлитке (Венгрия) — также 21 евро. Ранее оба тарифа составляли 17 евро за тонну. Таким образом, транзит подорожал на 23,5%.

Это уже третье повышение тарифа в 2023 году. До этого он увеличивался с января на 18,3%, до 13,6 евро за тонну, с июня — на 25%, до 17 евро. В прошлом году транзитный тариф вырос дважды: с начала года до 9 евро за тонну, а затем с 1 апреля — до 11,5 евро за тонну.

"Укртранснафта" ранее аргументировала необходимость роста тарифов проблемами, связанными с повреждениями энергетической инфраструктуры Украины, а также ростом расходов на организацию условий труда и охрану объектов. В то же время нефтеперекачивающие станции (НПС) нефтепровода "Дружба" регулярно подвергаются атакам и обстрелам на территории России, о разрушениях НПС на территории Украины не сообщалось. При этом расчеты РИА Новости свидетельствуют, что удельный тариф на прокачку нефти на Украине составляет 3,27 доллара за тоннокилометр, а в России — 0,75 доллара.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.