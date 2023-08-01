МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc., приходящаяся на акционеров, в первом полугодии текущего года составила 10,01 миллиарда долларов после убытка годом ранее в 11,127 миллиарда, следует из отчетности компании. Великобритания "теряет нюх" на санкции, заявил глава СОМБ

В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,55 доллара против убытка в 0,57 доллара за аналогичный период прошлого года. Общая выручка ВР с учетом доходов от совместных предприятий при этом составила 106,43 миллиарда долларов, сократившись на 11,8%.

Объем добычи углеводородов BP составил в минувшем полугодии 2,301 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 3,4% выше год к году.

Чистая прибыль BP во втором квартале упала в 5,2 раза, до 1,792 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль достигла 0,45 доллара после 0,475 доллара годом ранее. Общая выручка снизилась на 28,8%, до 49,479 миллиарда долларов. Объем чистой задолженности BP по состоянию на 30 июня составил 23,66 миллиарда долларов, что на 3,7% выше, чем год назад.

Компания ожидает, что её объем добычи углеводородов будет выше уровня прошлого года. BP также прогнозирует, что капитальные затраты по итогам года составят 16-18 миллиардов долларов. В макроэкономическом плане BP ожидает, что цены на нефть будут поддерживаться сезонным спросом и сокращением добычи ОПЕК+.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.