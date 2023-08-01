МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals в июле составила 64,37 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 80,07 доллара, таким образом, скидка на российскую нефть в прошлом месяце составила 15,7 доллара за баррель, следует из данных, опубликованных в телеграм-канале Минфина. Нефть может завершить месяц ростом более чем на 13%

"Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2023 года сложилась в размере 64,37 доллара за баррель, что в 1,2 раз ниже, чем в июле 2022 года (78,41 доллара за баррель). Цена нефти North Sea Dated в июле 2023 года составила 80,07 доллара", — говорится в сообщении.

В июне нефть Urals стоила 55,28 доллара за баррель, соответственно, за июль она подорожала на 16,4%.

По данным Минфина, в январе-июле текущего года средняя цена российской нефти сложилась в размере 53,94 доллара против 83,27 доллара за баррель в аналогичном периоде прошлого года.

Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.