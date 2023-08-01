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Доходы Ирака от экспорта нефти превысили восемь миллиардов долларов
Нефть
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Доходы Ирака от экспорта нефти за месяц впервые с начала 2023 года превысили отметку в 8 миллиардов долларов, следует из статистики, опубликованной министерством нефти страны... ПРАЙМ, 01.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАГДАД, 1 авг — ПРАЙМ. Доходы Ирака от экспорта нефти за месяц впервые с начала 2023 года превысили отметку в 8 миллиардов долларов, следует из статистики, опубликованной министерством нефти страны.
"Совокупный объем экспорта нефти за июль составил 106 миллионов 755 тысяч 169 баррелей, доходы — 8,293 миллиарда долларов", — приводит миннефти предварительные данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).
Согласно релизу, среднесуточный объем экспорта за отчетный период достиг 3,4 миллиона баррелей, средняя стоимость барреля — 77,69 доллара.
С начала этого года уровень доходов Ирака от экспорта нефти колебался в пределах от порядка 7 миллиардов долларов до 7,7 миллиарда.
Ирак в мае прошлого года получил рекордную за последние 50 лет сумму доходов от месячного экспорта нефти — 11,4 миллиарда долларов. Общий объем экспорта составил 102,3 миллиона баррелей при средней стоимости барреля на уровне 111,79 доллара.