БАГДАД, 1 авг — ПРАЙМ. Доходы Ирака от экспорта нефти за месяц впервые с начала 2023 года превысили отметку в 8 миллиардов долларов, следует из статистики, опубликованной министерством нефти страны. Ирак и Сирия обсудят возобновление работы нефтепровода в Ираке

"Совокупный объем экспорта нефти за июль составил 106 миллионов 755 тысяч 169 баррелей, доходы — 8,293 миллиарда долларов", — приводит миннефти предварительные данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

Согласно релизу, среднесуточный объем экспорта за отчетный период достиг 3,4 миллиона баррелей, средняя стоимость барреля — 77,69 доллара.

С начала этого года уровень доходов Ирака от экспорта нефти колебался в пределах от порядка 7 миллиардов долларов до 7,7 миллиарда.

Ирак в мае прошлого года получил рекордную за последние 50 лет сумму доходов от месячного экспорта нефти — 11,4 миллиарда долларов. Общий объем экспорта составил 102,3 миллиона баррелей при средней стоимости барреля на уровне 111,79 доллара.