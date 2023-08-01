МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Йемен ожидает, что российские компании сыграют большую роль в восстановлении Йемена после окончания войны, а также вернутся для разведки нефти и полезных ископаемых, заявил во вторник РИА Новости посол республики в России Ахмед Салем аль-Вахейши. Эксперты назвали причину роста темпов бурения нефтяных скважин в России

"Российские компании занимались разведкой полезных ископаемых, а теперь она прервана из-за войны. Мы ожидаем, что после установления мира эти компании вернутся и помогут в разведке нефти или полезных ископаемых", — сказал Салем аль-Вахейши.

Он добавил, что хуситы нападают на нефтяные танкеры, которые заходят в порт Хадрамаут, и это "препятствует экспорту нефти, а также нефтяным доходам правительства, которое выплачивает зарплату государственным служащим, а также тратит средства на здравоохранение, образование и другие услуги".

Дипломат отметил, что Йемен надеется, что после завершения войны, российские компании будут "играть большую роль в восстановлении Йемена".

"Большинство проектов, пострадавших от войны, были построены Россией. Компании (РФ — ред.) знают эти проекты и могут легко завершить реставрацию и реконструкцию", — подчеркнул Салем аль-Вахейши.

В Йемене восемь лет продолжается вооруженный конфликт, который отразился на различных аспектах жизни страны, в том числе на ситуации с безопасностью. С сентября 2014 года группировка "Ансар Алла" (хуситы) контролирует большинство провинций в центральном и северном Йемене, включая столицу Сану, несмотря на вступление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в марте 2015 года в войне против хуситов в поддержку йеменской армии, чтобы освободить эти районы из-под контроля группировки.