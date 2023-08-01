2023-08-01T18:50:47+03:00
2023-08-01T18:50:47+03:00
2023-08-01T18:50:47+03:00
2023
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Нефть продолжает снижаться после крупнейшего роста за полтора года
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают снижаться, корректируясь после ралли в июле, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.42 мск цена октябрьских... ПРАЙМ, 01.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают снижаться, корректируясь после ралли в июле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.42 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,82%, до 84,73 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 81,06 доллара. Ранее днем цены на обе марки снижались на 0,43% и 0,54% соответственно.
Цены на нефть корректируется после активного роста в июле, по итогам месяца Brent подорожал на 14,1%, WTI – на 15,8%. Для обеих марок это стало максимальным месячным ростом с января прошлого года.
Инвесторы также отреагировали на макроэкономические данные. Во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал индекс деловой активности в промышленности США. В июле показатель увеличился до 46,4% с июньских 46%, в то время как аналитики ожидали роста до 46,8%.