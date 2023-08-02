2023-08-02T01:19:00+03:00
2023-08-02T01:20:33+03:00
2023-08-02T01:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230802/841269041.html
В Японии рассказали, как Путин сделал Россию "энергетической хозяйкой мира"
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Нынешняя Россия является "энергетической хозяйкой мира", и поднял ее на этот уровень президент Владимир Путин, пишет профессор Такэо Хирата в статье для японского издания Toyo... ПРАЙМ, 02.08.2023
нефть, энергетика, новости, газ, япония, россия, владимир путин, газпром, роснефть, газ, нефть, опек
https://cdnn.1prime.ru/images/84115/77/841157799.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84115/77/841157799.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84115/77/841157798.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84115/77/841157798.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84115/77/841157786.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84115/77/841157786.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230801/841265769.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Нынешняя Россия является "энергетической хозяйкой мира", и поднял ее на этот уровень президент Владимир Путин, пишет профессор Такэо Хирата в статье для японского издания Toyo Keizai.
По его словам, российский лидер сделал из нефти и газа основу экономики, он развивал партнерство с другими странами и распространил влияние Москвы на всю планету.
Как отмечается в статье, Путин сделал ставку на нефть и газ, начав активно инвестировать в них, возрождая и строя на их основе крупную отрасль. Его администрация придавала важное значение трансферу западных технологий.
Российское правительство определило добычу и экспорт энергоресурсов как национальный проект и начало создавать мощные госпредприятия — такие, как "Газпром" и "Роснефть", напомнил профессор.
Одним из несомненных факторов укрепления позиций России как энергетической державы названо расширение сотрудничества Москвы со странами — членами ОПЕК, причем в последние годы сформировался расширенный формат ОПЕК+.
"Таким образом, Россия стала энергетической державой и вернула себе экономическое богатство. По сравнению с периодом до прихода Путина ВВП на душу населения в государстве вырос в пять раз", — подчеркнул автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>