МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Нынешняя Россия является "энергетической хозяйкой мира", и поднял ее на этот уровень президент Владимир Путин, пишет профессор Такэо Хирата в статье для японского издания Toyo Keizai. Европа в ужасе: ее газовый донор перешел на сторону России, пишут СМИ

По его словам, российский лидер сделал из нефти и газа основу экономики, он развивал партнерство с другими странами и распространил влияние Москвы на всю планету.

Как отмечается в статье, Путин сделал ставку на нефть и газ, начав активно инвестировать в них, возрождая и строя на их основе крупную отрасль. Его администрация придавала важное значение трансферу западных технологий.

Российское правительство определило добычу и экспорт энергоресурсов как национальный проект и начало создавать мощные госпредприятия — такие, как "Газпром" и "Роснефть", напомнил профессор.

Одним из несомненных факторов укрепления позиций России как энергетической державы названо расширение сотрудничества Москвы со странами — членами ОПЕК, причем в последние годы сформировался расширенный формат ОПЕК+.

"Таким образом, Россия стала энергетической державой и вернула себе экономическое богатство. По сравнению с периодом до прихода Путина ВВП на душу населения в государстве вырос в пять раз", — подчеркнул автор.

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