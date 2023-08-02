МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, сократились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Нефть дорожает на данных о сильном снижении ее запасов в США

Как в среднем считают 10 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 22-28 июля сократились на 1,3 млн баррелей. Восемь аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а двое — их увеличение. Оценки варьируются от —4 млн баррелей до +1,9 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, сократились на 1,3 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +1,1 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе сократились на 100 000 баррелей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +1,4 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, уменьшилась на 0,1 процентного пункта, до 93,3%. Прогнозы варьируются от —0,8 процентного пункта до +0,5 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о падении запасов нефти в США на отчетной неделе на 15,4 млн баррелей, а также о сокращении запасов бензина на 1,7 млн баррелей и снижении запасов дистиллятов на 510 000 баррелей, согласно источнику.