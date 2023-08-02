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Правительство обязало нефтяников увеличить продажи топлива
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Правительство России обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже, минимальная доля продажи увеличена с нынешних 12% до 13%, в отношении дизеля — с 8,5% до... ПРАЙМ, 02.08.2023
новости, нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, рф, нефтяники, топливо пятого клааса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Правительство России обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже, минимальная доля продажи увеличена с нынешних 12% до 13%, в отношении дизеля — с 8,5% до 9,5%, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля. Изменения касаются топлива 5-го класса. Новым постановлением минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 12% до 13%, в отношении дизеля — с 8,5% до 9,5%", — говорится в сообщении.