МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Правительство России обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже, минимальная доля продажи увеличена с нынешних 12% до 13%, в отношении дизеля — с 8,5% до 9,5%, сообщила пресс-служба правительства РФ. Нефть дорожает на данных о сильном снижении ее запасов в США

"Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля. Изменения касаются топлива 5-го класса. Новым постановлением минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 12% до 13%, в отношении дизеля — с 8,5% до 9,5%", — говорится в сообщении.