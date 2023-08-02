АСТАНА, 2 авг — ПРАЙМ. Национальная нефтегазовая компания Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) за шесть месяцев 2023 года добыла 11,86 миллиона тонн нефти и газового конденсата, что на 10,1% больше, чем за первое полугодие 2022 года, сообщила пресс-служба компании. Разрешенный экспорт битума из России в Казахстан повышен

"Объем добычи нефти и газового конденсата КМГ за первое полугодие 2023 года составил 11,86 миллиона тонн нефти, увеличившись на 10,1%. Объем добычи попутного и природного газа (до объемов обратной закачки) увеличился на 16,5%, до 4,789 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении.

Добыча нефти на месторождении Тенгиз выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 2,981 миллиона тонн, а попутного газа — увеличилась на 3,6%, до 1,656 миллиарда кубических метров. "Рост связан с изменениями в плановых показателях добычи, а также с ограничениями производства весной прошлого года из-за ситуации с КТК", — поясняется в пресс-релизе.

Добыча нефти на Кашагане (на долю КМГ) выросла на 155,4%, до 1,536 миллиона тонн, по причине увеличения доли КМГ в проекте с 8,44% до 16,88% с 15 сентября после обратного выкупа доли у АО "Самрук-Казына" (материнской структуры КМГ).

Объем добычи нефти и конденсата на Карачаганаке остался практически неизменным и составил 549 тысяч тонн. Добыча газа увеличилась на 5,6% и составила 1,109 миллиарда кубометров. А добыча нефти и конденсата на собственных операционных активах КМГ в отчетном периоде увеличилась на 0,5% — до 6,794 миллиона тонн.

"Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг.