МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Совместный министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ (JMMC) вряд ли станет рекомендовать изменить объемы добычи нефти на онлайн-заседании в пятницу, передает агентство Reuters со ссылкой на шесть источников в альянсе. Правительство обязало нефтяников увеличить продажи топлива

"Шесть источников в ОПЕК+ сообщили, что в ходе пятничного онлайн-заседания комитет, скорее всего, не будет вносить никаких изменений в существующую политику. Один из них назвал причиной отсутствия каких-либо действий растущие цены на нефть", — сообщает агентство, но не приводит прямых цитат источников.

Встреча JMMC назначена на 4 августа. Комитет не принимает никаких итоговых решений в отношении параметров сделки альянса. Он анализируют ситуацию на рынке нефти и дает рекомендацию о целесообразности корректировки соглашения ОПЕК+.

В рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. На последней министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

При этом агентство не исключает "сюрпризов". Оно напомнило, что в апреле несколько членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, незадолго до заседания объявили о добровольных, сверх квот, сокращениях добычи суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки с мая и до конца года. Также Эр-Рияд принял решение сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки в июле и августе, а Алжир — в августе на 20 тысяч баррелей. Россия, в свою очередь, объявила, что в августе снизит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая. Майские оценки уровня добычи в РФ международных организаций разнятся от 9,45 до 9,6 миллиона баррелей в сутки.