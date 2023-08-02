МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут на оптимизме инвесторов, вызванном ожиданиями восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Саудиты готовят сюрприз: нефть польется обратно

По состоянию на 13.16 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,52%, до 85,35 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,6%, до 81,86 доллара.

Эксперты отмечают, что поддержку нефтяным котировкам оказывают оптимистичные настроения инвесторов, которые ожидают скорого завершения цикла повышения ключевых ставок мировых центробанков и восстановления экономики.

"Рыночный оптимизм относительно того, что мы приближаемся к завершению цикла повышения (ставок центробанков – ред.), а "мягкая посадка" экономики может быть с легкостью достигнута, также помогает росту цен на нефть", — цитирует агентство Блумберг аналитика WisdomTree Нитеша Шаха (Nitesh Shah).

Трейдеры также обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о коммерческих запасах нефти в США, которые, по оценке организации, за неделю по 28 июля упали на 15,4 миллиона баррелей. Минэнерго страны опубликует официальные данные позднее в среду. Такое снижение может стать сильнейшим за всю историю наблюдений ведомства. При этом прогноз на данный момент предполагает сокращение запасов лишь на 1,4 миллиона баррелей.