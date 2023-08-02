МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2023 года сократилась на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 128,116 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 25,3% и составила 531,245 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 37,1%, составив 166,448 миллиарда рублей.