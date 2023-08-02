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2023
https://1prime.ru/oil/20230802/841273386.html
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии сократилась
Нефть
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Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2023 года сократилась на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 128,116 миллиарда рублей, следует... ПРАЙМ, 02.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, татнефть, подсчет, чистая прибыль, рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2023 года сократилась на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 128,116 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка снизилась на 25,3% и составила 531,245 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 37,1%, составив 166,448 миллиарда рублей.