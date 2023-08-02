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2023
https://1prime.ru/oil/20230802/841275271.html
Добыча нефти в США за неделю по 28 июля не изменилась
Нефть
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. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления... ПРАЙМ, 02.08.2023
новости, нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, сша, добыча нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,25 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в апреле составила 12,61 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель достиг 12,56 миллиона баррелей в день, в июне — 12,47 миллиона. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,89 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 11 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день — до 12,56 миллиона баррелей в день, на 2024 год — повысило на 80 тысяч баррелей в сутки, до 12,85 миллиона баррелей в сутки.