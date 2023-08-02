МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 28 июля не изменился по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 346,759 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В США подсчитали число рабочих мест в частном секторе за июль

Показатель остается на минимуме с недели, завершившейся 19 августа 1983 года, когда он составлял 345,689 миллиона баррелей. За предыдущую неделю стратегический резерв нефти вырос впервые с января 2021 года, однако всего на 1 тысячу баррелей.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В середине мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть "по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель".

Позднее, 13 июня, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США в 2023 году всего намерены закупить около 12 миллионов баррелей для стратегического резерва.