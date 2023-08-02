МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером падают более чем на 2%, инвесторы оценивают статистику по запасам этого сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

"Эти данные, безусловно, огромны, но в целом с этого момента мы теряем часть сезонного импульса. Торговля на макрорисках снова начинает давать о себе знать, поэтому рынок не покупает нефть на этих данных по запасам, а использует их как возможность продать нефть", — сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергоносителям CIBC Private Wealth Ребекка Бабин (Rebecca Babin).

По состоянию на 18.56 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 2,27%, до 83 долларов за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 2,57%, до 79,26 доллара.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, сократились сразу на 17 миллионов баррелей, что стало рекордом за всю историю. Аналитики ожидали сокращения лишь на 1,4 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в старне выросли на 1,5 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 1,3 миллиона.