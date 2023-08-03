МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Высокий спрос на топливо в США, вызванный сезонным увеличением числа автомобильных поездок, повлек за собой рекордное сокращение запасов нефти, но это не сказалось на мировых ценах на нефть и не должно как-то повлиять на заседание комитета ОПЕК+ в пятницу, поделился мнением с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Газпром нефть" назвала число совершенных заправок судов СПГ

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, сократились сразу на рекордные за всю историю 17 миллионов баррелей, или 3,7%, — до 439,8 миллиона баррелей. Тем временем заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ (JMMC) намечено на завтра, 4 августа. Комитет не принимает никаких итоговых решений, но анализируют ситуацию на рынке нефти и дает рекомендацию о целесообразности корректировки соглашения ОПЕК+

"Падение запасов может быть связано с "автомобильным" сезоном (отпуска, поездки), внутренний спрос на топливо высокий. Не думаю, что это какое-то давление на ОПЕК+", — считает Скрябин.

"Данные недельные по запасам достаточно волатильны, тем не менее — да, снижение на 17 миллионов баррелей в сутки – это рекорд, но на стоимость нефти в среду это никак не повлияло", — пояснил он.

Кроме того, ещё ранее, во вторник, вышли те же данные, подсчитанные Американского института нефти API (минус 15 миллионов баррелей в сутки), то есть цифры минэнерго США были в достаточной степени ожидаемы, заключил эксперт.

Что же касается "высокого сезона" для автомобильного топлива в Америке, то данные минэнерго говорят даже о росте запасов бензина за ту же неделю, на 1,5 миллиона баррелей (0,7%), до 219,1 миллиона, при том что некоторые аналитики, напротив, ждали сокращения показателя на 1,3 миллиона баррелей.