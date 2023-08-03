МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем незначительно снижаются за счет снижения спроса на риск, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Цены на нефть возобновили рост после утреннего снижения

По состоянию на 13.18 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшается на 0,13%, до 83,09 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,06%, до 79,44 доллара.

Цены на нефть показывают негативную динамику, несмотря на рекордное падение её запасов в США. Аналитики связывают это с тем, что трейдеры предпочитают воздерживаться от риска.

"Несмотря на сильное снижение запасов, нефть дешевеет на более широком отказе от риска", — сказала агентству Блумберг рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).

Она также добавила, что рынки на данный момент сфокусированы на макроэкономических опасениях после понижения кредитного рейтинга США одним из агентств.