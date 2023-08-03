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2023
https://1prime.ru/oil/20230803/841284320.html
Нефть умеренно дешевеет из-за отказа инвесторов от рыночного риска
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть в четверг днем незначительно снижаются за счет снижения спроса на риск, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.18 мск цена... ПРАЙМ, 03.08.2023
нефть, индексы, энергетика, рынки, новости, нефть, торги, фьючерсы на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем незначительно снижаются за счет снижения спроса на риск, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 13.18 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшается на 0,13%, до 83,09 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,06%, до 79,44 доллара.
Цены на нефть показывают негативную динамику, несмотря на рекордное падение её запасов в США. Аналитики связывают это с тем, что трейдеры предпочитают воздерживаться от риска.
"Несмотря на сильное снижение запасов, нефть дешевеет на более широком отказе от риска", — сказала агентству Блумберг рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).
Она также добавила, что рынки на данный момент сфокусированы на макроэкономических опасениях после понижения кредитного рейтинга США одним из агентств.