МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь, передает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Саудиты готовят сюрприз: нефть польется обратно

"Официальный источник в министерстве энергетики объявил, что королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле, еще на месяц, чтобы включить сентябрь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено. Фактически добыча королевства составит в сентябре примерно 9 миллионов баррелей в сутки, добавляет госагентство. "Источник подтвердил, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках", — заключает издание.

Саудовская Аравия после заседания ОПЕК+ 4 июня объявила, что в июле на месяц дополнительно сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Позднее королевство сообщило, что продлевает сокращение на август.