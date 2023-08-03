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Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти
Нефть
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Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь, передает саудовское агентство новостей SPA со... ПРАЙМ, 03.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Саудовская Аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь, передает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.
"Официальный источник в министерстве энергетики объявил, что королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле, еще на месяц, чтобы включить сентябрь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено. Фактически добыча королевства составит в сентябре примерно 9 миллионов баррелей в сутки, добавляет госагентство. "Источник подтвердил, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках", — заключает издание.
Саудовская Аравия после заседания ОПЕК+ 4 июня объявила, что в июле на месяц дополнительно сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Позднее королевство сообщило, что продлевает сокращение на август.