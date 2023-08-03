2023-08-03T17:42:52+03:00
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2023
https://1prime.ru/oil/20230803/841287200.html
Нефть дорожает на фоне новостей о сокращении добычи
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть растут после выхода ряда экономических новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent... ПРАЙМ, 03.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут после выхода ряда экономических новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,82%, до 83,86 долларов за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,01%, до 80,29 доллара.
Ранее в четверг Саудовская Аравия заявила, что продлевает дополнительное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь. Было также отмечено, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено. А фактически добыча королевства, по словам саудовского агентства SPA, составит в сентябре примерно 9 миллионов баррелей в день.
Инвесторы также отреагировали на опубликованную макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 июля, выросло на 6 тысяч с показателя предыдущей недели, до 227 тысяч, как и ожидали аналитики.