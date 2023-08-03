МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут после выхода ряда экономических новостей, свидетельствуют данные торгов. "Газпром нефть" назвала число совершенных заправок судов СПГ

По состоянию на 17.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,82%, до 83,86 долларов за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,01%, до 80,29 доллара.

Ранее в четверг Саудовская Аравия заявила, что продлевает дополнительное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь. Было также отмечено, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено. А фактически добыча королевства, по словам саудовского агентства SPA, составит в сентябре примерно 9 миллионов баррелей в день.

Инвесторы также отреагировали на опубликованную макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 июля, выросло на 6 тысяч с показателя предыдущей недели, до 227 тысяч, как и ожидали аналитики.