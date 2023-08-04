МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в пятницу проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи. Комитет ОПЕК+ вряд ли порекомендует изменить текущую политику, пишут СМИ

Встреча пройдет онлайн, ее начало запланировано на 14.30 мск (13.30 по Вене). Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендацию относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций.

Ожидается, что комитет ОПЕК+ вряд ли станет рекомендовать изменить текущие квоты по добыче нефти, сообщало во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе. Один из источников отмечал, что причиной отсутствия каких-либо действий станут растущие цены на нефть.

При этом, накануне Саудовская Аравия заявила, что продляет свое сокращение добычи сверх квот на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, на сентябрь. Россия, в свою очередь, объявила, что продолжит добровольное сокращение экспорта нефти в первом месяце осени, но снизит объем сокращений с 500 до 300 тысяч баррелей в сутки.

В рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. На последней министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 миллиона баррелей.

В апреле ряд членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, незадолго до заседания JMMC объявили о добровольных, сверх квот, сокращениях добычи суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки с мая и до конца года. Также Эр-Рияд принял решение сократить добычу еще на 1 миллион баррелей в сутки в июле и августе, а Алжир — в августе на 20 тысяч баррелей.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Перед апрельским JMMC она объявила, что продляет это сокращение до конца года. Также Россия в августе добровольно сокращает экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к сокращению добычи. При этом нефтяные компании будут сами решать, снижать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это, объяснял вице-премьер РФ Александр Новак.

Сейчас заседания JMMC проходят раз в 2 месяца, а всего ОПЕК+ — раз в полгода.