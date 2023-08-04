МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. ВСУ в ночь на пятницу двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийска, сообщило Министерство обороны РФ. "Путина не разозлить". В Киеве разнесли Зеленского из-за атаки на Москву

Повреждения инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), находящейся под Новороссийском, отсутствуют, отгрузка нефти идет штатно на уже пришвартованные танкера, сообщили в компании.

Взрывы произошли в акватории Новороссийска и села Мысхако, эти данные зафиксировали и передали в специальные службы, сообщила ранее в пятницу РИА Новости оператор экстренной службы "112".

"На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют", — сообщили в компании.

Установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска, позднее добавили в КТК.