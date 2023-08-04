МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев назвал решение о разрыве парламентом концессии "Лукойла" на порт "Росенец" противоречащим конституции и обратился в конституционный суд страны, сообщает Болгарское национальное радио (БНР), ссылаясь на пресс-службу главы государства. "Лукойл" увеличил добычу нефти на "Западной Курне — 2"

Радио сообщило, что подобное молниеносное внесение законодательных изменений для остановки действия концессии порта "Росенец" противоречит принципу верховенства закона Конституции. Кроме того, это пример безответственности по отношению и к государству, и к гражданам.

По мнению президента, принятое решение "не соответствует интересам потребителей", не отвечает рискам роста цен на топливо и сырье и не учитывает угрозу потери тысяч рабочих мест на заводе компании, а также возможных судебных исков против страны.

Ранее БНР передало, что парламент страны расторг договор с "Лукойлом" из-за принятых изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер на фоне ситуации на Украине.

В нефтяной компании заявили, что она полностью выполняла обязательства по договору с Болгарией от 2011 года, поэтому не видит причин для его расторжения, а также обратится в суд для защиты своей репутации.