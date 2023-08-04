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Президент Болгарии прокомментировал разрыв концессии "Лукойла"
Нефть
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Президент Болгарии Румен Радев назвал решение о разрыве парламентом концессии "Лукойла" на порт "Росенец" противоречащим конституции и обратился в конституционный суд страны,... ПРАЙМ, 04.08.2023
нефть, энергетика, экономика, промышленность, новости, болгария, лукойл, концессия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев назвал решение о разрыве парламентом концессии "Лукойла" на порт "Росенец" противоречащим конституции и обратился в конституционный суд страны, сообщает Болгарское национальное радио (БНР), ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Радио сообщило, что подобное молниеносное внесение законодательных изменений для остановки действия концессии порта "Росенец" противоречит принципу верховенства закона Конституции. Кроме того, это пример безответственности по отношению и к государству, и к гражданам.
По мнению президента, принятое решение "не соответствует интересам потребителей", не отвечает рискам роста цен на топливо и сырье и не учитывает угрозу потери тысяч рабочих мест на заводе компании, а также возможных судебных исков против страны.
Ранее БНР передало, что парламент страны расторг договор с "Лукойлом" из-за принятых изменений в закон о контроле за применением ограничительных мер на фоне ситуации на Украине.
В нефтяной компании заявили, что она полностью выполняла обязательства по договору с Болгарией от 2011 года, поэтому не видит причин для его расторжения, а также обратится в суд для защиты своей репутации.