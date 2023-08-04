МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем несколько увеличили темпы роста в ожидании заседания министерского мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе выросли на 1,5 процента

По состоянию на 13.41 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,53%, до 85,59 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,56%, до 82,01 доллара.

Утром нефть дорожала примерно на 0,2%.

Инвесторы находятся в ожидании заседания JMMC, на котором обсудят ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи.

Тем временем накануне Саудовская Аравия заявила, что продлевает дополнительное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, и на сентябрь. Было также отмечено, что сокращение добычи в дальнейшем может быть продлено или увеличено. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия осуществит сокращение экспорта нефти на мировые рынки в сентябре, но теперь на 300 тысяч баррелей в сутки.

С начала недели Brent подорожал на 0,7%, WTI – на 1,8%. При сохранении положительной динамики, цены на нефть могут показать шестой недельный рост подряд.