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2023
https://1prime.ru/oil/20230804/841297706.html
Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло за июль
Нефть
Новости
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Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за июль выросло на 20 по отношению к июню, или на 1,1%, до 1820, свидетельствуют данные американской... ПРАЙМ, 04.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, буровые установки, добыча нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за июль выросло на 20 по отношению к июню, или на 1,1%, до 1820, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 45, или на 2,5%.
В США, согласно данным компании, показатель снизился в месячном выражении на 14, до 673 штук, в Канаде число буровых установок выросло на 40 — до 186 единиц.
Количество буровых установок в Европе увеличилось на 2, до 124. На Ближнем Востоке показатель поднялся на 5, до 334 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель уменьшился на 2 — до 224, в Африке – вырос на 1, до 102. В Латинской Америке число установок опустилось на 12 – до 177.
Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.