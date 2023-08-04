МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за июль выросло на 20 по отношению к июню, или на 1,1%, до 1820, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Нефть дорожает на ослаблении доллара

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 45, или на 2,5%.

В США, согласно данным компании, показатель снизился в месячном выражении на 14, до 673 штук, в Канаде число буровых установок выросло на 40 — до 186 единиц.

Количество буровых установок в Европе увеличилось на 2, до 124. На Ближнем Востоке показатель поднялся на 5, до 334 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель уменьшился на 2 — до 224, в Африке – вырос на 1, до 102. В Латинской Америке число установок опустилось на 12 – до 177.

Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.