МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начал заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Нефть дорожает перед заседанием мониторингового комитета ОПЕК+

Традиционно JMMC не принимает никаких решений по судьбе сделки ОПЕК+, но дает альянсу рекомендацию относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций.

Комитет ОПЕК+ в этот раз вряд ли станет рекомендовать изменить текущие квоты по добыче нефти, сообщало во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе. Один из источников отмечал, что причиной отсутствия каких-либо действий станут растущие цены на нефть.

При этом накануне Саудовская Аравия заявила, что продлевает свое сокращение добычи сверх квот на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, на сентябрь. Россия, в свою очередь, объявила, что продолжит добровольное сокращение экспорта нефти в первом месяце осени, но снизит объем сокращений с 500 до 300 тысяч баррелей в сутки.

В рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. На последней министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

В апреле ряд членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, незадолго до заседания совместного министерского мониторингового комитета объявили о добровольных, сверх квот, сокращениях добычи суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки с мая и до конца года. Также Эр-Рияд принял решение сократить добычу еще на 1 миллион баррелей в сутки в июле и августе, которое теперь продлено на сентябрь, а Алжир — в августе на 20 тысяч баррелей.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Перед апрельским JMMC она объявила, что продлевает это сокращение до конца года. Также Россия в августе добровольно сокращает экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, а теперь и в сентябре — на 300 тысяч в дополнение к сокращению добычи. При этом нефтяные компании будут сами решать, снижать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это, объяснял вице-премьер РФ Александр Новак.