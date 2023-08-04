МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании не вынес рекомендаций по изменению квот на добычу нефти, следует из коммюнике по итогам встречи в пятницу. Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти, заявил Новак

"Комитет подтвердил приверженность стран-членов декларации о сотрудничестве, которое продлится до конца 2024 года, как было согласовано на 35-й Министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК… 4 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 4 октября.

Заседание состоялось в пятницу. Традиционно JMMC не принимает никаких решений по судьбе сделки ОПЕК+, но дает альянсу рекомендацию относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций.

В рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. На последней министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

В апреле ряд членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, незадолго до заседания совместного министерского мониторингового комитета объявили о добровольных, сверх квот, сокращениях добычи суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки с мая и до конца года. Также Эр-Рияд принял решение сократить добычу еще на 1 миллион баррелей в сутки в июле и августе, которое теперь продлено на сентябрь, а Алжир — в августе на 20 тысяч баррелей.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Перед апрельским JMMC она объявила, что продлевает это сокращение до конца года. Также Россия в августе добровольно сокращает экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, а теперь и в сентябре — на 300 тысяч в дополнение к сокращению добычи. При этом нефтяные компании будут сами решать, снижать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это, объяснял вице-премьер РФ Александр Новак.