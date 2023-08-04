МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил признательность Саудовской Аравии за продление в сентябре добровольного сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, России – за добровольное сокращение экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки, говорится в коммюнике. Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти

"Комитет также выразил признание и поддержку усилий Саудовской Аравии, направленных на поддержание стабильности нефтяного рынка, и вновь выразил признательность Королевству за дополнительное добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки и за его продление на сентябрь", – говорится в коммюнике.

"Комитет также выразил признательность Российской Федерации за дополнительное добровольное сокращение экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре", – также сообщается в коммюнике.

Накануне Саудовская Аравия заявила, что продлевает свое сокращение добычи сверх квот на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, на сентябрь. Россия, в свою очередь, объявила, что продолжит добровольное сокращение экспорта нефти в первом месяце осени, но снизит объём сокращений с 500 до 300 тысяч баррелей в сутки.

В рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. На последней министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки.