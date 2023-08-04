МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Перевалка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и отгрузка на танкеры осуществляются в штатном режиме, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Взрывы произошли в акватории Новороссийска и села Мысхако, эти данные зафиксировали и передали в специальные службы, сообщила ранее в пятницу РИА Новости оператор экстренной службы "112". Позже КТК сообщил, что инфраструктура консорциума, находящаяся под Новороссийском, не повреждена, отгрузка нефти идет штатно.

"Актуальные вопросы деятельности Каспийского трубопроводного консорциума обсудили премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань. Было отмечено, что на сегодняшний день обеспечивается бесперебойная перевалка нефти на морском терминале КТК, отгрузка на танкера осуществляется в штатном режиме", — отмечается в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу, стороны также обсудили завершение реализации программы устранения узких мест, ориентированной на повышение пропускной способности нефтепровода Тенгиз-Новороссийск до 82 миллионов тонн углеводородного сырья в год. "Николай Горбань проинформировал Алихана Смаилова о том, что КТК уже достиг механической готовности к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана", — сообщила пресс-служба.

В частности, в июле было завершено строительство одного из крупнейших и важнейших объектов – новой системы измерений количества и показателей качества нефти на морском терминале КТК под Новороссийском. По данным пресс-службы, данная система сможет обеспечить отгрузку сырья одновременно с трех выносных причальных устройств, что, в свою очередь, позволит наращивать транспортировку сырой нефти после вынужденных простоев в период весенних и осенних штормов.

В ходе встречи также рассмотрены вопросы обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов КТК в Атырауской области Казахстана, налогообложения и выплаты дивидендов акционерам. Так, генеральный директор сообщил главе правительства Казахстана, что в июле 2023 года консорциум впервые выплатил дивиденды отдельно акционерам АО "КТК-К" в Казахстане.