ВАРШАВА, 6 авг — ПРАЙМ. Одну из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключили в связи с утечкой в польше, сообщил польский оператор трубопровода PERN. В Германии рассказали о расследовании взрывов на "Северных потоках"

"В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет", — сказано в релизе.

Оператор подчеркнул, что остальные элементы инфраструктуры, включая Поморский участок, работают штатно. Ситуация не повлияет на польских автомобилистов, добавил PERN.

Отмечается, что в данный момент выясняются причины происшествия. На место ЧП прибыли Государственная пожарная служба и аварийная служба PERN. После завершения ремонтных работ начнется рекультивация участка земли, на который разлилась нефть.