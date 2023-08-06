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Одна нитка "Дружбы" в направлении Германии отключена, сообщил оператор
Нефть
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Одну из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключили в связи с утечкой в польше, сообщил польский оператор трубопровода PERN. "В субботу вечером системы автоматики... ПРАЙМ, 06.08.2023
нефть, энергетика, новости, польша, германия, нефтепровод "дружба"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 6 авг — ПРАЙМ. Одну из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключили в связи с утечкой в польше, сообщил польский оператор трубопровода PERN.
"В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет", — сказано в релизе.
Оператор подчеркнул, что остальные элементы инфраструктуры, включая Поморский участок, работают штатно. Ситуация не повлияет на польских автомобилистов, добавил PERN.
Отмечается, что в данный момент выясняются причины происшествия. На место ЧП прибыли Государственная пожарная служба и аварийная служба PERN. После завершения ремонтных работ начнется рекультивация участка земли, на который разлилась нефть.