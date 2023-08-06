ВАРШАВА, 6 авг — ПРАЙМ. Возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку нефтепровода "Дружба" ожидается во вторник, сообщает польский оператор нефтепровода PERN. СМИ: Украина разрушила главный миф о Европе

Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши, сообщает польский оператор "Дружбы" PERN.

"Службы PERN добрались до поврежденного участка одной из ниток западного участка нефтепровода "Дружба" в районе Ходеч. Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. Ведутся ремонтные работы. Как ожидается, прокачка возобновится утром во вторник", — говорится в сообщении.