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Возобновление поставок нефти в Германию по "Дружбе" ожидается во вторник
Нефть
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Возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку нефтепровода "Дружба" ожидается во вторник, сообщает польский оператор нефтепровода PERN. Ранее сообщалось, что... ПРАЙМ, 06.08.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, польша, германия, дружба
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ВАРШАВА, 6 авг — ПРАЙМ. Возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку нефтепровода "Дружба" ожидается во вторник, сообщает польский оператор нефтепровода PERN.
Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши, сообщает польский оператор "Дружбы" PERN.
"Службы PERN добрались до поврежденного участка одной из ниток западного участка нефтепровода "Дружба" в районе Ходеч. Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. Ведутся ремонтные работы. Как ожидается, прокачка возобновится утром во вторник", — говорится в сообщении.