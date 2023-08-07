МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Спрос на нефть в Китае, несмотря на более низкие, чем ожидалось, показатели экономического роста, будет продолжать расти, считает главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер. Цены на нефть колеблются вблизи четырехмесячного максимума

Спрос на нефть в мире во втором квартале, согласно материалам саудовской госкорпорации, вырос примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, до 103 миллионов баррелей в сутки. Причем почти 16% всего спроса обеспечивает Китай. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), которые приводит компания, показатель спроса в Китае вырос с 16 миллионов баррелей в сутки в первом квартале до 16,4 миллиона – во втором.

"Мы ожидаем, что в Китае, несмотря на более медленный, чем ожидалось, экономический рост, спрос по-прежнему будет расти", – сказал Нассер во время телефонной конференции по итогам первого полугодия.

Компания, несмотря на добровольные сокращения нефтедобычи, принятые Саудовской Аравией, увеличила добычу углеводородов во втором квартале на 5,5% по сравнению с предыдущим кварталом, до 13,5 миллиона баррелей в сутки.

По данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны во втором квартале 2023 года вырос на 6,3% в годовом выражении после роста на 4,5% в первом квартале. Аналитики, однако, ожидали роста показателя до 7,3%, что может указывать на более медленное восстановление китайской экономики после отмены политики "нулевой терпимости" к ковиду. Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая составит примерно 5%.

Saudi Aramco – национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.