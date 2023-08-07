МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рубль после обновления в первой половине дня минимумов почти за полтора года перешел к росту: основные валюты теряют 0,5-0,9%, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа может запустить краткосрочные ЦФА на денежные требования

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.36 мск снижался на 30 копеек, до 95,39 рубля, евро — на 67 копеек, до 104,95 рубля, юань — на 12 копеек, до 13,22 рубля.

Ранее в понедельник доллар и евро обновили максимумы с марта 2022 года: 97,06 рубля и 106,62 рубля соответственно, юань — с апреля 2022 года: 13,47 рубля.