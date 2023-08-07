БУДАПЕШТ, 7 авг — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил по телефону с российским вице-премьером вопросы энергетики, где ему пообещали, что безопасность энергоснабжения страны будет обеспечена путем реализации поставок нефти из России в Венгрию согласно контрактам. Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

"Сегодня мы поговорили по телефону с вице-премьером России, ответственным за вопросы энергетики, Александром Новаком, который заверил, что российские партнеры будут поставлять нефть в Венгрию в соответствии с обязательствами, обозначенными в контрактах, поэтому энергоснабжение нашей страны по-прежнему в безопасности", — заявил Сийярто в соцсети.

Он добавил, что недавно "поступили тревожные новости" об "атаках, затронувших энергоинфраструктуру" рядом с Венгрией.