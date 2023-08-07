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2023
https://1prime.ru/oil/20230807/841326660.html
Будапешт заверили, что нефть из России в Венгрию поступит по контракту
Нефть
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил по телефону с российским вице-премьером вопросы энергетики, где ему пообещали, что... ПРАЙМ, 07.08.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, венгрия, россия, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУДАПЕШТ, 7 авг — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил по телефону с российским вице-премьером вопросы энергетики, где ему пообещали, что безопасность энергоснабжения страны будет обеспечена путем реализации поставок нефти из России в Венгрию согласно контрактам.
"Сегодня мы поговорили по телефону с вице-премьером России, ответственным за вопросы энергетики, Александром Новаком, который заверил, что российские партнеры будут поставлять нефть в Венгрию в соответствии с обязательствами, обозначенными в контрактах, поэтому энергоснабжение нашей страны по-прежнему в безопасности", — заявил Сийярто в соцсети.
Он добавил, что недавно "поступили тревожные новости" об "атаках, затронувших энергоинфраструктуру" рядом с Венгрией.