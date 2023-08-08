ВАРШАВА, 8 авг — ПРАЙМ. Возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку нефтепровода "Дружба" ожидается во вторник, сообщает польский оператор нефтепровода PERN. Транзит нефти по "Дружбе" через Украину подорожал на 23,5 процента

Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши.

Аварийные службы PERN с субботы ведут ремонтные работы на поврежденном участке в районе Ходеч. Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. К понедельнику был завершен монтаж нового участка трубопровода и началась его сварка.

Вторая нитка данного трубопровода работает без нарушений.