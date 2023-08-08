ВАРШАВА, 8 авг — ПРАЙМ. Возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку нефтепровода "Дружба" ожидается во вторник, сообщает польский оператор нефтепровода PERN. 

Трасса нефтепровода "Дружба" в Карпатах на Украине

Транзит нефти по "Дружбе" через Украину подорожал на 23,5 процента

Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши.

Аварийные службы PERN с субботы ведут ремонтные работы на поврежденном участке в районе Ходеч. Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. К понедельнику был завершен монтаж нового участка трубопровода и началась его сварка.

Вторая нитка данного трубопровода работает без нарушений.