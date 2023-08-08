2023-08-08T00:16:00+03:00
2023-08-08T00:17:29+03:00
2023-08-08T00:16:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230808/841326826.html
Прокачка нефти в Германию по "Дружбе" возобновится во вторник
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку нефтепровода "Дружба" ожидается во вторник, сообщает польский оператор нефтепровода PERN. Ранее сообщалось, что... ПРАЙМ, 08.08.2023
нефть, энергетика, новости, нефтепровод "дружба", германия, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83775/09/837750935.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83775/09/837750935.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83775/09/837750934.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83775/09/837750934.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83775/09/837750922.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83775/09/837750922.jpg
https://1prime.ru/oil/20230801/841248157.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 8 авг — ПРАЙМ. Возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку нефтепровода "Дружба" ожидается во вторник, сообщает польский оператор нефтепровода PERN.
Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши.
Аварийные службы PERN с субботы ведут ремонтные работы на поврежденном участке в районе Ходеч. Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. К понедельнику был завершен монтаж нового участка трубопровода и началась его сварка.
Вторая нитка данного трубопровода работает без нарушений.