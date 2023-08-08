ВАРШАВА, 8 авг — ПРАЙМ. Технические службы польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN восстановили полную работоспособность поврежденной нитки трубопровода, сообщила компания на своем официальном сайте. Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии вечером была отключена из-за утечки на территории Польши.

"Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода", — сказано в заявлении.

Аварийные службы PERN с субботы ведут ремонтные работы на поврежденном участке в районе Ходеч. Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. К понедельнику был заверен монтаж нового участка трубопровода и началась его сварка.

Вторая нитка данного трубопровода работает без нарушений.