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https://1prime.ru/oil/20230808/841328419.html
Техслужбы польского оператора "Дружбы" восстановили работу нефтепровода
Нефть
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Технические службы польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN восстановили полную работоспособность поврежденной нитки трубопровода, сообщила компания на своем официальном... ПРАЙМ, 08.08.2023
нефть, энергетика, новости, ес, польша, нефтепровод "дружба", поставки нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 8 авг — ПРАЙМ. Технические службы польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN восстановили полную работоспособность поврежденной нитки трубопровода, сообщила компания на своем официальном сайте.
Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии вечером была отключена из-за утечки на территории Польши.
"Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода", — сказано в заявлении.
Аварийные службы PERN с субботы ведут ремонтные работы на поврежденном участке в районе Ходеч. Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении. К понедельнику был заверен монтаж нового участка трубопровода и началась его сварка.
Вторая нитка данного трубопровода работает без нарушений.