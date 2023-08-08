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https://1prime.ru/oil/20230808/841331501.html
Суточное производство нефти в Казахстане упало до минимума с 24 июля
Нефть
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. Суточное производство нефти в Казахстане в понедельник снизилось до 228 600 тонн, минимума с 24 июля, против 234 700 тонн в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 08.08.2023
нефть, энергетика, новости, казахстан, нефть, производство нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Суточное производство нефти в Казахстане в понедельник снизилось до 228 600 тонн, минимума с 24 июля, против 234 700 тонн в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики страны.