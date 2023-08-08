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2023-08-08T10:01:52+03:00

2023-08-08T10:01:52+03:00

2023

https://1prime.ru/oil/20230808/841331501.html

Суточное производство нефти в Казахстане упало до минимума с 24 июля

Нефть

Новости

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https://россиясегодня.рф

. Суточное производство нефти в Казахстане в понедельник снизилось до 228 600 тонн, минимума с 24 июля, против 234 700 тонн в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 08.08.2023

нефть, энергетика, новости, казахстан, нефть, производство нефти

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