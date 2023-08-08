МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Суточное производство нефти в Казахстане в понедельник снизилось до 228 600 тонн, минимума с 24 июля, против 234 700 тонн в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики страны.

Флаг Боливии

Боливия открыла месторождение нефти и газа, которое принесет стране доходы