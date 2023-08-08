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2023
https://1prime.ru/oil/20230808/841333438.html
В Казахстане рассказали о поставках нефти по "Дружбе" в Германию
Нефть
Новости
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. Отгрузка казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" проходит в соответствии с ранее заключенными международными договорами, несмотря на ситуацию с отключением одной... ПРАЙМ, 08.08.2023
нефть, энергетика, новости, казахстан, нефтепровод "дружба", поставки нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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АСТАНА, 8 авг — ПРАЙМ. Отгрузка казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" проходит в соответствии с ранее заключенными международными договорами, несмотря на ситуацию с отключением одной ветки трубопровода из-за разгерметизации на участке в Польше, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
"Что касается поставок Казахстана в адрес Федеративной Республики Германия и Европейского союза, то эти поставки осуществляются в соответствии с ранее заключенными договорами о транзите казахстанской нефти", — сказал Саткалиев, отвечая журналистам на вопрос о поставках по нефтепроводу "Дружба" в кулуарах правительства.
Накануне пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщила, что республика в течение августа планирует направить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 100 тысяч тонн нефти.
Утром 6 августа стало известно, что одна из ниток нефтепровода "Дружба", идущая в сторону Германии, отключена из-за разгерметизации и утечки на территории Польши. Уже вечером 7 августа поврежденный участок и его функциональность были восстановлены, сообщила пресс-служба польского оператора нефтепровода "Дружба".