АСТАНА, 8 авг — ПРАЙМ. Отгрузка казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" проходит в соответствии с ранее заключенными международными договорами, несмотря на ситуацию с отключением одной ветки трубопровода из-за разгерметизации на участке в Польше, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. Суточное производство нефти в Казахстане упало до минимума с 24 июля

"Что касается поставок Казахстана в адрес Федеративной Республики Германия и Европейского союза, то эти поставки осуществляются в соответствии с ранее заключенными договорами о транзите казахстанской нефти", — сказал Саткалиев, отвечая журналистам на вопрос о поставках по нефтепроводу "Дружба" в кулуарах правительства.

Накануне пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщила, что республика в течение августа планирует направить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 100 тысяч тонн нефти.

Утром 6 августа стало известно, что одна из ниток нефтепровода "Дружба", идущая в сторону Германии, отключена из-за разгерметизации и утечки на территории Польши. Уже вечером 7 августа поврежденный участок и его функциональность были восстановлены, сообщила пресс-служба польского оператора нефтепровода "Дружба".