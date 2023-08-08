2023-08-08T13:27:19+03:00
2023-08-08T13:27:19+03:00
2023-08-08T13:27:19+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230808/841337760.html
Нефть дешевеет на оценке инвесторами статданных Китая
Нефть
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Мировые цены на нефть падают более чем на 1,5%, в то время как инвесторы оценивают данные внешней торговли Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.12 мск цена... ПРАЙМ, 08.08.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, нефть, китай, внешняя торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают более чем на 1,5%, в то время как инвесторы оценивают данные внешней торговли Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.12 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,79%, до 83,8 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,72%, до 80,54 доллара.
Согласно таможенной статистике, экспорт из Китая за январь-июль снизился на 5%, импорт — на 7,6% в годовом выражении, а за июль эти показатели упали 14,5% и 12,4% год к году соответственно. За второй месяц лета упали также объемы импорта нефти в страну — на 18,8% в месячном выражении.
"Утренние торговые данные — чтение не из приятных. По-прежнему создается впечатление, что мы не можем выбраться из той неопределенной ситуации, в которой оказался китайский промышленный комплекс", — сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Джон Эванс (John Evans).