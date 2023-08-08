МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают более чем на 1,5%, в то время как инвесторы оценивают данные внешней торговли Китая, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе снижаются после открытия торгов во вторник

По состоянию на 13.12 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,79%, до 83,8 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,72%, до 80,54 доллара.

Согласно таможенной статистике, экспорт из Китая за январь-июль снизился на 5%, импорт — на 7,6% в годовом выражении, а за июль эти показатели упали 14,5% и 12,4% год к году соответственно. За второй месяц лета упали также объемы импорта нефти в страну — на 18,8% в месячном выражении.

"Утренние торговые данные — чтение не из приятных. По-прежнему создается впечатление, что мы не можем выбраться из той неопределенной ситуации, в которой оказался китайский промышленный комплекс", — сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Джон Эванс (John Evans).