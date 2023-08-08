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2023
https://1prime.ru/oil/20230808/841344631.html
Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2023 год
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Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 82,62 доллара с 79,34 доллара за баррель,... ПРАЙМ, 08.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 82,62 доллара с 79,34 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
Также EIA увеличило прогноз средней цены Brent на 2024 год — до 86,48 доллара с 83,51 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год также повышен — до 77,79 доллара за баррель с июльской оценки в 74,43 доллара, а прогноз на 2024 год — до 81,48 доллара с 78,51 доллара.