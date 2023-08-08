МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2023-2024 годы, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2023 год

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти по итогам текущего года на 200 тысяч баррелей в день — до 12,76 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — на 240 тысяч баррелей в сутки, до 13,09 миллиона баррелей в день.

В июле минэнерго США понизило прогноз на 2023 год на 50 тысяч баррелей в день — до 12,56 миллиона баррелей в сутки, а на 2024 год повысило ожидания на 80 тысяч баррелей в сутки, до 12,85 миллиона баррелей в день.

Уровень добычи нефти в США в 2022 году оценивается в 11,91 миллиона баррелей в день.