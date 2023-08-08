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Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2023 - 2024 годы
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Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2023-2024 годы, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации... ПРАЙМ, 08.08.2023
нефть, энергетика, новости, россия, минэнерго сша, нефтедобыча
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2023-2024 годы, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).
Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти по итогам текущего года на 200 тысяч баррелей в день — до 12,76 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — на 240 тысяч баррелей в сутки, до 13,09 миллиона баррелей в день.
В июле минэнерго США понизило прогноз на 2023 год на 50 тысяч баррелей в день — до 12,56 миллиона баррелей в сутки, а на 2024 год повысило ожидания на 80 тысяч баррелей в сутки, до 12,85 миллиона баррелей в день.
Уровень добычи нефти в США в 2022 году оценивается в 11,91 миллиона баррелей в день.