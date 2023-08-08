МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2023 год, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 30 тысяч баррелей в сутки — до 101,19 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — сохранило на уровне 102,8 миллиона баррелей в сутки.

В июльском докладе минэнерго США прогнозировало, что в 2023 и 2024 годах спрос на нефть в мире вырастет до 101,16 и 102,8 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Теперь, согласно приложенным материалам, прогноз потребления на 2023 год составляет 101,19 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, минэнерго США ожидает спрос на 30 тысяч баррелей больше, чем в прошлом месяце.

Из данных министерства следует, что мировое потребление нефти вырастет в 2023 году на 1,76 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году — на 1,61 миллиона.